Подрыв авто с военнослужащими СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт

27 июня 2017 года около 19.00 с. Ильиновка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки «Опель Вектра», в котором находились военнослужащие СБУ и местный житель. Об этом сообщается на сайте ГПУ.
В результате взрыва один военнослужащий СБУ погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медучреждение. После оказания им неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинения иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статтьи 258 УК Украины.
С целью полного выяснения обстоятельств преступления назначено комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, проведен осмотр места, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень ее очевидцев.
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