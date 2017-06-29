Сегодня 29 июня 2017 года, 14:03

16 человек получили почетное звание Заслуженного юриста Украины

Издан Указ Президента Украины №168 / 2017 от 28 июня «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины». С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке .

Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» получили:

– Ирина Бакай – начальник управления ГПУ;

– Ольга Варченко – начальник управления Департамента ГПУ;

– Роман Греба – замминистра образования и науки Украины;

–Тамара Губанова – директор частного высшего учебного заведения «Финансово-правовой колледж» (Киев), к.ю.н. ;

– Сергей Жамбровский – судья Угледарского городского суда Донецкой области в отставке;

– Николай Зубрицкий – замначальника Департамента - начальник управления ГПУ;

– Валерий Коваль – директор Юридического департамента Министерства обороны Украины;

– Игорь Мамонтов – доцент кафедры Киевского национального университета строительства и архитектуры;

– Андрей Мисяц – председатель Хмельницкой областной организации «Подольская правовая лига» (избран 9 июня с.г. на Съезде адвокатов Украины на должность зампредседателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры);

– Тамара Нежинская – ветеран органов государственной службы;

– Валерий Пацкан – народный депутат Украины;

– Андрей Помазанов – народный депутат Украины;

– Луиза Романадзе – доцент кафедры НУ «Одесская юридическая академия» ;

– Максим Цуцкиридзе – замначальника управления Главного управления Национальной полиции Украины - начальник отдела;

– Вера Черненко – судья в отставке Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

– Владимир Шатило – доцент кафедры права Киевского лингвистического университета.

Наградить орденом «За заслуги» III степени Президент распорядился, в частности:

– Евгения Енина – заместителя Генерального прокурора Украины;

– Сергея Баца – начальника Управления Государственного управления делами;

– Константина Кулика – замначальника Департамента ГПУ;

Орденом княгини Ольги III степени Президент Украины решил наградить Марина Канавец – директора Центра адаптации госслужбы к стандартам ЕС.

Кроме того, медалью «За труд и доблесть» награждена Эвелина Нефертари – специалист по предоставлению консультативных и практически аналитических услуг по исследованию видеозаписей по факту массовых убийств и причинения телесных повреждений гражданам в ходе акций протеста в Киеве в ноябре 2013 года – феврале 2014 года.