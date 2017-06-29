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В Харьковском горсовете обыски: ГПУ инкриминирует создание преступной организации

29 июня 2017 года Источник:

Главным следственным управлением ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского городского совета уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), частью 1 статьи 255 (создание преступной организации), частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

27 июня 2017 года с целью проверки и фиксации доказательств, полученных следствием, следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с работниками СБУ проведены повторные обыски в помещении Харьковского городского совета, регистрационной службе Харьковского городского управления юстиции Харьковской области, а также по юридическим адресам ряда жилищно-строительных кооперативов, которым выделялась значительное количество земельных участки, а также по месту жительства членов и основателей данных ЖСК.

По результатам обысков изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения таких земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению указанного преступления.

Было установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008–2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие общине Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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