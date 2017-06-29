Президент проанонсировал отмену депутатской неприкосновенности и перезагрузку Верховного Суда

Президент Петр Порошенко убежден, что народные избранники должны отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению и требует лишь поддержки и решимости самих депутатов, подчеркнул Глава государства в ходе выступления по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
«Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность. Соответствующий мой проект изменений в Конституцию готов. Требует он политической воли от народных депутатов – раз и навсегда приравнять себя в правах с гражданами Украины», – заявил г-н Порошенко.
Президент выразил надежду, что депутаты поддержат эти изменения в Основной Закон в ближайшее время. «Еще раз подчеркиваю, что я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения, ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах», – добавил он.
Также он прокомментировал перспективу перезагрузки Верховного Суда: «На днях завершается конкурс в Верховный Суд, который для успешной деятельности потребует не только то, что мы уже сейчас имеем. Он требует новых процессуальных норм и правил. И я очень надеюсь, что в ближайшее время Верховный Совет примет во втором чтении соответствующие законопроекты и мы будем иметь полную перезагрузку Верховного Суда, который обеспечит независимость и беспристрастность права».
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