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Завершено досудебное расследование по делу Олеся Бузины, – ГПУ

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству по факту убийства украинского журналиста Олеся Бузины, произошедшего 16 апреля 2015 года в Киеве. Об этом сообщалось на сайте Генеральной прокуратуры Украины от 27 июня с.г.

По результатам расследования, подозреваемым Андрею Медведько и Денису Полищуку, а также их адвокатам, вручены уведомления о завершении досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ для ознакомления с материалами расследования.

Как отмечается на сайте ГПУ, в уголовном производстве проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. К материалам досудебного расследования среди прочего приобщены выводы судебной экспертизы генетической идентификации и ответы на запросы об оказании международной правовой помощи, поступившие из компетентных органов США и Италии.

Действия подозреваемых квалифицированы пункту 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

После завершения ознакомления сторон уголовного производства с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд.

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