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НБУ изменил порядок ведения Реестра аудиторских фирм

29 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины оптимизировал порядок принятия решений по ведению Реестра аудиторских фирм. В частности, были внесены следующие изменения:

– Повышено уровень принятия решения о включении, отказе во включении или исключении из Реестра аудиторских фирм. Поэтому данные решения будет принимать Правление НБУ, а не Комитет по вопросам аудита банков Украины;

– Урегулирован вопрос предотвращения конфликта интересов при принятии решений Комитетом по аудиту банков Украины. Если кто-то из членов Комитета является связанным с аудиторской фирмой лицом, он должен будет сообщить об этом Комитет и отказаться участвовать в принятии решения по данной фирме;

– Уточнены сроки принятия НБУ решений по вопросам ведения Реестра. Например, если раньше регулятор должен был рассмотреть представленные аудиторской фирмой на продление действия Свидетельства документы в течение 15 рабочих дней, то теперь в этот срок Национальный банк уже обязан принять решение.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 27 июня 2017 №58 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам аудита банков», которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте регулятора.

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