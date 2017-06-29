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Сегодня 29 июня 2017 года, 12:33

Нацполиция: от вируса-шифровальщика пострадали 1,5 юридических и физических лиц

За последние двое суток в Национальной полиции Украины из сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком обратились 1508 юридических и физических лиц. Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

178 субъектов обратились с официальными заявлениями: это 52 частные организации, еще 26 обращений поступило от государственных учреждений. Во всех остальных случаях потерпевшие обращались в полицию исключительно с целью получения консультаций.

В настоящее время 115 таких фактов зарегистрировано в журнале единого учета о совершенных уголовных нарушениях. Решается вопрос об их правовой квалификации.

По 63 фактам сведения уже внесены в ЕРДР по статье 361 УК Украины.

Отмечается, что киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.