Сегодня 29 июня 2017 года, 11:02

Минфин реформирует ГФС: при Службе возникнет международный наблюдательный совет

В частности, в набсовет при ГФС войдут представители США, ЕС, Германии и Канады

Министерство финансов и Государственная фискальная служба при поддержке Премьер-министра Украины Владимир Гройсман начинают проект по комплексному реформированию Государственной фискальной службы. 27 июня состоялась учредительная встреча, посвященная запуску проекта при участии министра финансов Александра Данилюка и и.о. председателя ДФС Мирослава Продана. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании и будет трехуровневую структуру:

Первый уровень – это Наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: Минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Минфин Канады, Минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС. Наблюдательный совет координирует проект, утверждает цели и осуществляет мониторинг реализацию проекта.

Второй уровень – Комитет управления, в который входят Министр финансов, председатель ГФС, зампредседателя ГФС, госсекретарь Минфина и менеджер проекта. Этот комитет будет встречаться еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы. В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов.

Третий уровень – Группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, Команд поддержки реформ при Минфине и ГФС, и международные консультанты. Эта группа будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства и др.

В первую очередь будет проведена диагностика с целью определения приоритетов проекта. Они будут утверждены Комитетом управления. Затем группа по внедрению реформы начнет пошаговое выполнение этих приоритетов.

В то же время, международный Наблюдательный совет обеспечит профессиональный надзор за проектом по перезагрузке ГФС.

Также предполагается постепенное обновление служебного состава ДФС.