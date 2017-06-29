Сегодня 29 июня 2017 года, 11:03

Защита В.Януковича намерена привлечь более 200 свидетелей

Экс-президент Виктор Янукович не прибудет в суд в Россию для участия в заседании Оболонского районного суда Киева по делу по обвинению его в госизмене в режиме видеоконференции. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

«Прежде всего неявка вызвана отсутствием надлежащего вызова, который должен быть сделан в соответствии с Европейской конвенцией. Также причина неявки - это угроза его жизни, о чем суд будет предоставлено необходимые документы», - сказал адвокат.

По его словам, «угрозы были, во-первых, в виде выстрелов, прямые от народных депутатов».

Защита подготовил по этому должное видео, которое обещает обнародовать во время судебного заседания, заявил г-н Сердюк.

Он также сообщил, что 29 июня защита планирует заявить ходатайство о вызове свидетелей.

«Я считаю, что с этого начнем», - сказал адвокат, уточнив, что речь идет о более чем 200 человек, включая руководителей Украины, первых лиц государств ЕС и других.

Как сообщалось, в четверг Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене.