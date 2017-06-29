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Сегодня 29 июня 2017 года, 11:02

К экспертным организациям в сфере охраны труда предлагают установить новые требования

Гоструда предлагает установить требования к экспертным организациям, выполняющим экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства.

Требования устанавливаются с целью обеспечения качественного и профессионального уровня экспертных организаций в сфере охраны труда, а также повышения безопасности промышленного производства у субъектов хозяйствования на производственных объектах.

Так, экспертная организация будет должна:

- иметь статус юрлица и надлежащее материально-техническое обеспечение;

- быть независимой;

- осуществлять деятельность по экспертизе с обеспечением технической компетентности, не поддаваться любому давлению, которое может повлиять на результаты их деятельности;

- принимать меры по обеспечению независимости вознаграждения специалистов, которые проводят экспертизу, от ее результатов;

- осуществлять свою деятельность с учетом особенностей заказчика.

Проект Требований к экспертным организациям, намеревающимся выполнять (выполняющим) экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства доступен для обсуждения. Желающие могут направить свои предложения и замечания по адресу: dsp@dsp.gov.ua.