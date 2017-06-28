Редакция «Юридической практики» поздравляет Вас, уважаемые читатели, с Днем Конституции Украины!
В 21-ый раз наша страна отмечает праздник, теснейшим образом связанный с профессией юристов. Конституция и создаваемое ею единое правовое поле придает каждому украинцу ощущение единства.
Бесспорно, отдельные статьи Конституции будут объектом споров. Но в обществе сформирован консенсус насчет незыблемости фундаментальных основ документа. Признаем, что не все положения Конституции выполняются в полной мере. Некоторые нормы, надеемся, еще найдут свое полное воплощение в будущем. Но все же Конституция остается тем компасом, с которым мы сверяем каждый шаг представителей власти.
Желаем пользоваться предоставленными правами и делать вклад в усиление роли Конституции. Хочется верить, что именно Основной Закон станет самым надежным инструментом защиты прав, как во взаимоотношениях с другими гражданами, так и с государством.
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ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
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