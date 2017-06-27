НБУ заявляет о хакерской атаке на сайты банков и крупных компаний

Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Соответствующее уведомление размещено на сайте НБУ.
В результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.
«Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организовано должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы», – говорится в релизе.
Национальный банк Украины мониторит ситуацию и сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.
Как сообщается на сайте ain.ua, от вируса пострадали сайты «Ощадбанка», «Новой почты», «Укртелекома» и «Киевэнерго».
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: