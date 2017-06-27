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НБУ заявляет о хакерской атаке на сайты банков и крупных компаний

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Соответствующее уведомление размещено на сайте НБУ.

В результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

«Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организовано должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы», – говорится в релизе.

Национальный банк Украины мониторит ситуацию и сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.

Как сообщается на сайте ain.ua, от вируса пострадали сайты «Ощадбанка», «Новой почты», «Укртелекома» и «Киевэнерго».

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