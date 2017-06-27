Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 июня 2017 года, 16:38

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК: суд конфисковал взносы партии «Самопомич»

27 июня 2017 года Источник:РБК-Украина

Суд конфисковал партийные взносы киевской областной организации партии «Самопомич» из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Решение принято Печерским районным судом Киева сегодня, 27 июня, по материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Конфисковано почти 132 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталия Корчак. «Постановлением суда признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, руководитель областной организации политпартии «Самопомич», народный депутат Ирина Сысоенко», – сообщила Корчак. Она отметила, что согласно анализу отчета Киевской областной политпартии «Объединение «Самопомич» за IV квартал 2016 года, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил осуществление благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 гривен. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии. Помимо конфискации, будет наложен штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как известно, в марте суд постановил конфисковать у партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» партийные взносы на суммму почти в 500 тыс. гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
  • Antika
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом