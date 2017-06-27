Сегодня 27 июня 2017 года, 16:38

НАПК: суд конфисковал взносы партии «Самопомич»

Суд конфисковал партийные взносы киевской областной организации партии «Самопомич» из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Решение принято Печерским районным судом Киева сегодня, 27 июня, по материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Конфисковано почти 132 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталия Корчак. «Постановлением суда признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, руководитель областной организации политпартии «Самопомич», народный депутат Ирина Сысоенко», – сообщила Корчак. Она отметила, что согласно анализу отчета Киевской областной политпартии «Объединение «Самопомич» за IV квартал 2016 года, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил осуществление благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 гривен. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии. Помимо конфискации, будет наложен штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как известно, в марте суд постановил конфисковать у партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» партийные взносы на суммму почти в 500 тыс. гривен.