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Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро из-за монополии на рынке поисковых систем

27 июня 2017 года Источник:ДЕЛО

Еврокомиссия оштрафовала Alphabet (материнская компания Google) на 2,42 млрд евро, сообщает Delo.ua со ссылкой на AFP.

Регулятор признал, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, формируя выдачу результатов по товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры компании оказываются на первых строчках.

Как писала Financial Times, назначенный Еврокомиссией штраф станет рекордным среди антимонопольных дел. Он превысил 1,06 млрд евро, которые Еврокомиссия обязала выплатить Intel в 2009 году.

Дело против Google расследовали семь лет. FT уточняет, что нынешняя глава ЕК Маргарет Вестагер «унаследовала» его от двух предыдущих председателей комиссии, которые «не решались» вынести решение.

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