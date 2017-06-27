Сегодня 27 июня 2017 года, 15:07

Судьи ВСУ рассказали о важных делах, которые будут рассмотрены уже в ближайшее время

В июне этого года наблюдается резкое увеличение подачи заявлений в уголовных делах для пересмотра их Судебной палатой по уголовным делам Верховного Суда Украины. На такую тенденцию обратил внимание судья-спикер указанной палаты ВСУ Богдан Пошва на брифинге, состоявшемся 26 июня 2017 года в здании ВСУ. По словам г-на Пошвы, почти треть заявлений, поступивших за год, были поданы в июне. Скорее всего, это свидетельствует о росте недовольства принятыми решениями по уголовным делам.

Также, судья-спикер отметил, что в ближайшее время (рассмотрение запланировано на 3 июля с.г.) Судебной палатой по уголовным делам ВСУ будет рассмотрено заявление осужденного Романа Швеца после пересмотра дела «Швец и другие против Украины» Европейским судом по правам человека. По словам г-на Пошвы, это дело как раз озвучивает системную проблему, возникающую с каждым рассмотренным делом в ЕСПЧ, поскольку на национальном уровне отсутствует механизм, который бы помог регулировать соблюдение разумных сроков рассмотрения дел, и суды вынуждены реагировать на решение ЕСПЧ в вопросах чрезмерной продолжительности уголовного производства и отсутствие эффективных средств юридической защиты в правовой системе государства.

«Именно эта проблематика предопределяет необходимость реформирования, и очевидно это одна из составляющих судебной реформы, которая проводится, в вопросе достижения постоянных стандартов уголовного производства, которые бы четко определяли полномочия, сроки, ответственность участников производства, в том числе во время досудебного расследования, и чтобы компенсационные механизмы были предусмотрены на национальном уровне», – уверен Богдан Пошва.

Также, докладчик обратил на еще одну проблему, возникшую в судебной практике – это зачисления сроков содержания в СИЗО во время досудебного расследования согласно Закона Украины «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» («Закон Савченко»). По словам г-на Пошвы на рассмотрении Судебной палаты по уголовным делам ВСУ пребывает дело, в котором суды зачислили срок пребывания в СИЗО (день за два) лицу, осужденному к пожизненному заключению. Указанное дело также будет рассмотрено ВСУ в ближайшее время.

Также, о деле, поступившем в Верховный Суд Украины для пересмотра после решения ЕСПЧ, рассказал судья-спикер Судебной палаты по административным делам ВСУ Александр Прокопенко. Речь идет о деле «Куликов и другие против Украины» в котором Европейский суд установил нарушение прав Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, при увольнении отдельных судей за нарушение присяги в период с 2008 по 2013 годы. Как отметил г-н Прокопенко, практически все участники этого дела (кроме одного), обратились с соответствующими заявлениями в ВСУ о пересмотре решения.