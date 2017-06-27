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ЮФ «Антика» выступила юридическим советником девелоперской компании Ghelamco Group при продаже недвижимости

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

16 июня 2017 года международная девелоперская компания Ghelamco Group завершила сделку по продаже логистического комплекса Kopylov Logistics Park общей площадью более 30 тыс. кв. м. Логистический комплекс, находящийся в селе Копылов Макаровского района Киевской области, был продан украинскому ритейлеру «АТБ».

Юридическим советником Ghelamco Group выступила юридическая фирма «Антика».

Несмотря на большой опыт сопровождения сделок в сфере недвижимости, этот проект был неординарным для ЮФ «Антика».

Одной из особенностей проекта являлся объем задач для юристов. Команда ЮФ «Антика» занималась разработкой договоров для сделки, структурированием сделки, а также выполнила целый ряд смежных задач, включая представительство интересов продавца в Антимонопольном комитете Украины для получения разрешения на концентрацию, урегулирование договорных отношений, консультирование по вопросам прекращения или изменения договоров о предоставлении коммунальных услуг, услуг по управлению и эксплуатации комплекса и его инженерных систем.

Командой юристов ЮФ «Антика» руководил партнер Александр Буртовой при поддержке управляющего партнера Алексея Кота. Партнер Максим Корчагин представлял интересы клиента на этапе урегулирования споров и прекращения договорных отношений с арендаторами. Старший юрист Александр Третьяков был ответственен за подготовку документов для проведения сделки, представительство в Антимонопольном комитете Украины, подготовку договоров с компанией «АТБ». На разных этапах урегулирования споров и при подготовке договорной документации в проекте были также задействованы старшие юристы Александра Федоренко, Василий Шеретько и юрист Инна Коваль.

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