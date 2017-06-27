Сегодня 27 июня 2017 года, 15:07

ЮФ «Антика» выступила юридическим советником девелоперской компании Ghelamco Group при продаже недвижимости

16 июня 2017 года международная девелоперская компания Ghelamco Group завершила сделку по продаже логистического комплекса Kopylov Logistics Park общей площадью более 30 тыс. кв. м. Логистический комплекс, находящийся в селе Копылов Макаровского района Киевской области, был продан украинскому ритейлеру «АТБ».

Юридическим советником Ghelamco Group выступила юридическая фирма «Антика».

Несмотря на большой опыт сопровождения сделок в сфере недвижимости, этот проект был неординарным для ЮФ «Антика».

Одной из особенностей проекта являлся объем задач для юристов. Команда ЮФ «Антика» занималась разработкой договоров для сделки, структурированием сделки, а также выполнила целый ряд смежных задач, включая представительство интересов продавца в Антимонопольном комитете Украины для получения разрешения на концентрацию, урегулирование договорных отношений, консультирование по вопросам прекращения или изменения договоров о предоставлении коммунальных услуг, услуг по управлению и эксплуатации комплекса и его инженерных систем.

Командой юристов ЮФ «Антика» руководил партнер Александр Буртовой при поддержке управляющего партнера Алексея Кота. Партнер Максим Корчагин представлял интересы клиента на этапе урегулирования споров и прекращения договорных отношений с арендаторами. Старший юрист Александр Третьяков был ответственен за подготовку документов для проведения сделки, представительство в Антимонопольном комитете Украины, подготовку договоров с компанией «АТБ». На разных этапах урегулирования споров и при подготовке договорной документации в проекте были также задействованы старшие юристы Александра Федоренко, Василий Шеретько и юрист Инна Коваль.