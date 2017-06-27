Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 июня 2017 года, 18:09

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В правительстве работают над безопасностью на дорогах: легальные перевозчики будут с желтыми номерами

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Министерство инфраструктуры и Министерство внутренних дел согласовали совместный план взаимодействия с целью повышения безопасности на транспорте. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время брифинга, передает сайт Мининфраструктуры.

В мероприятии также принял участие председатель Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк и заместитель руководителя Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По словам Михаила Ноняка, особое внимание уделено проведению совместных рейдов в местах массового отдыха на водных объектах, пунктах оказания услуг по перевозке пассажиров, прокатных пунктах и пунктах водных развлечений во время курортного сезона.

Также усиливается габаритно-весовой контроль на дорогах. «В этом году выделено рекордное количество средств на ремонт дорог, но мы видим, что в условиях повышения температурного режима и увеличения объемов перевозок сельскохозяйственной продукции, все чаще фиксируются случаи нарушения габаритно-весовых норм. Это разрушает наши автомобильные дороги», – отметил г-н Ноняк.

В свою очередь Юрий Лавренюк отметил, что также совместно с МВД разработан алгоритм действий по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками и с целью легализации рынка такси: «На сегодняшний день каждый третий перевозчик осуществляет перевозки нелегально и не несет ответственности за безопасность пассажиров. Мы работаем над переводом рынка пассажирских перевозок в легальную плоскость. Все легальные пассажирские перевозчики, которые имеют соответствующие сертификаты и право перевозить пассажиров, вскоре будут ездить на желтых номерных знаках, что позволит пассажирам идентифицировать, услугами которого перевозчика они пользуются ».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • integrites
    Antika
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом