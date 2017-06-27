Сегодня 27 июня 2017 года, 18:09

В правительстве работают над безопасностью на дорогах: легальные перевозчики будут с желтыми номерами

Министерство инфраструктуры и Министерство внутренних дел согласовали совместный план взаимодействия с целью повышения безопасности на транспорте. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время брифинга, передает сайт Мининфраструктуры.

В мероприятии также принял участие председатель Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк и заместитель руководителя Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По словам Михаила Ноняка, особое внимание уделено проведению совместных рейдов в местах массового отдыха на водных объектах, пунктах оказания услуг по перевозке пассажиров, прокатных пунктах и пунктах водных развлечений во время курортного сезона.

Также усиливается габаритно-весовой контроль на дорогах. «В этом году выделено рекордное количество средств на ремонт дорог, но мы видим, что в условиях повышения температурного режима и увеличения объемов перевозок сельскохозяйственной продукции, все чаще фиксируются случаи нарушения габаритно-весовых норм. Это разрушает наши автомобильные дороги», – отметил г-н Ноняк.

В свою очередь Юрий Лавренюк отметил, что также совместно с МВД разработан алгоритм действий по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками и с целью легализации рынка такси: «На сегодняшний день каждый третий перевозчик осуществляет перевозки нелегально и не несет ответственности за безопасность пассажиров. Мы работаем над переводом рынка пассажирских перевозок в легальную плоскость. Все легальные пассажирские перевозчики, которые имеют соответствующие сертификаты и право перевозить пассажиров, вскоре будут ездить на желтых номерных знаках, что позволит пассажирам идентифицировать, услугами которого перевозчика они пользуются ».