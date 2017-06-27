Сегодня 27 июня 2017 года, 18:09

В «Нафтогаз Украины» объяснили, за счет чего удалось перечислить рекордную сумму дивидендов в бюджет

НАК «Нафтогаз Украины» завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн. Это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины. Кроме того, «Нафтогаз» перечислил в бюджет авансовые взносы по налогу на прибыль, начисленные на сумму дивидендов в размере 2,4 млрд грн. Об этом говорится на сайте компании.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, формирование прибыли компании в размере 26,5 млрд грн по итогам 2016 года стало возможным благодаря последовательной работе по реформированию «Нафтогаза» и энергетического сектора Украины, которая проводилась в течение последних трех лет. «Сегодня мы видим первые результаты реформ, которые продолжают реализовываться, несмотря на значительное сопротивление. Мы доказали, что государственный сектор экономики может и должен быть эффективным. Отказ от коррупции, переход к прозрачным бизнес-процедурам по лучшим мировым образцам, активная работа на внешних рынках, отстаивание интересов «Нафтогаза» в международных судах, – все это привело к значительному положительному финансовому результату», – отметил г-н Коболев.