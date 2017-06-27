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Предлагается изменить парламентский Регламент с целью недопущения «законодательного спама»

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика
Законопроект должен быть поддержан числом инициаторов в количестве не менее, чем нужно для создания фракции Законопроект должен быть поддержан числом инициаторов в количестве не менее, чем нужно для создания фракции

Внесен проект Закона о внесении изменений в Регламент Верховного Совета Украины (относительно письма поддержки законопроектов) №6640.. Разработчиками выступили Андрей Шинькович и другие народные депутаты. Регламент предлагается дополнить новой статьей «Письмо поддержки законопроекта». Зарегистрированный законопроект нуждается в поддержке народных депутатов общим количеством, которое с учетом количества депутатов-инициаторов законопроекта, должна быть не менее количества, необходимого для формирования фракции. Поддержка законопроекта осуществляется путем заполнения письма поддержки законопроекта, который выдается при регистрации законопроекта, подписями народных депутатов.

Также законопроект, внесенный народными депутатами, может быть поддержан правительством.

Авторы подчеркивают в пояснительной записке, что учли норму статьи 93 Конституции Украины о том, что право законодательной инициативы принадлежит народным депутатам. Она не нарушается, поскольку Конституция определяет обязательность рассмотрения парламентом только законопроектов, определенных Президентом Украины как неотложные. Таким образом, конституционная норма о праве законодательной инициативы может считаться выполненной сразу после регистрации законопроекта.

«Указанные изменения не дискриминируют ни отдельных депутатов ни отдельных фракций, поскольку при добросовестном отношении их к законодательному процессу, каждый проект законодательного акта должна рассматриваться как имеющий перспективу для его одобрения большинством от конституционного состава Верховного Совета», – сообщается в документе.

Как объясняется, значительное количество зарегистрированных народными депутатами законопроектов не имеет законодательной перспективы из-за их низкого качества. Однако они затрудняют работу аппарата и комитетов парламента, создают т.н. «законодательный спам». Как правило, такие законопроекты вносятся депутатами с целью саморекламы.

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