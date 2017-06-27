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30 июня заканчивается прием заявок для отбора советника по приватизации «Центрэнерго»

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Срок приема заявок на участие в конкурсе по отбору советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже 78,289% акций ПАО «Центрэнерго» истекает 30 июня 2017 года. Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

В состав Центрэнерго входят три тепловые электростанции – Углегорская, Змиевская и Трипольская станции, суммарная проектная мощность которых составляет 7690 МВт. Это составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины. По этому показателю компания занимает второе место среди тепловых энергогенерирующих компаний Украины. На электростанциях компании установлено 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков – угольные, а пять предназначены для использования газо-мазутного топлива. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля произведенной электроэнергии ПАО «Центрэнерго» составляет около 8%.

Условия конкурса в течение длительного времени разрабатывались специально созданной в соответствии с приказом ФГИУ межведомственной комиссией, в состав которой вошли руководящие лица ФГИУ, МЭРТ и Минфина.

Основной целью советника по продаже государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» является повышение инвестиционной привлекательности предприятия, обеспечения продажи пакета акций эффективному собственнику и получения максимально возможного объема средств в госбюджет.

Первый этап конкурса по отбору советника будет проведен 4 июля 2017 года в 11.00, второй этап – 5 июля 2017 года в 11.00 в помещении ФГИУ по адресу: Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9, 01133, к. 303.

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