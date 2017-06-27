Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 июня 2017 года, 16:38

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ПАСЕ изменит регламент, чтобы уволить президента с лишением регалий

27 июня 2017 года Источник:Украинская ПРАВДА

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение проекта изменений к собственному регламенту, который позволит уволить президента ПАСЕ.

Докладчик Лилиан Маури Паскер заявила о критической ситуации в ассамблее. «Кредит доверия ПАСЕ никогда еще не находился под такой угрозой, имидж никогда еще не был настолько испорченным», – заявила она.

Проект изменений, предоставленный депутатам, предлагает, что процедура будет задействоваться в исключительных случаях, и она предусматривает жесткие наказания руководителей ассамблеи, по которым она была применена.

Для начала такой процедуры под предложением об отставке руководителя необходимые подписи 10% или 15% всего состава ассамблеи, представителей 10 или 15 стран; если показатели 15% не были соблюдены, процедура утверждения импичмента становится дольше. Процедура может быть начата против президента, вице-президента или руководителя комитета ассамблеи.

В случае, если процедура состоялась и большинство депутатов поддержали решение о недоверии, последствия не ограничиваются увольнением. Лицо лишается должностей в ключевых органах ПАСЕ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и почетного президента ассамблеи. Также это лицо пожизненно не сможет участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя или заместителя руководителя любого комитета.

Ассамблея отдельно решит, будет ли данная процедура распространяться на Педро Аграмунта – ряд депутатов предложила предоставить ему иммунитет до конца текущего года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом