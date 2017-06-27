ПАСЕ изменит регламент, чтобы уволить президента с лишением регалий

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение проекта изменений к собственному регламенту, который позволит уволить президента ПАСЕ.
Докладчик Лилиан Маури Паскер заявила о критической ситуации в ассамблее. «Кредит доверия ПАСЕ никогда еще не находился под такой угрозой, имидж никогда еще не был настолько испорченным», – заявила она.
Проект изменений, предоставленный депутатам, предлагает, что процедура будет задействоваться в исключительных случаях, и она предусматривает жесткие наказания руководителей ассамблеи, по которым она была применена.
Для начала такой процедуры под предложением об отставке руководителя необходимые подписи 10% или 15% всего состава ассамблеи, представителей 10 или 15 стран; если показатели 15% не были соблюдены, процедура утверждения импичмента становится дольше. Процедура может быть начата против президента, вице-президента или руководителя комитета ассамблеи.
В случае, если процедура состоялась и большинство депутатов поддержали решение о недоверии, последствия не ограничиваются увольнением. Лицо лишается должностей в ключевых органах ПАСЕ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и почетного президента ассамблеи. Также это лицо пожизненно не сможет участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя или заместителя руководителя любого комитета.
Ассамблея отдельно решит, будет ли данная процедура распространяться на Педро Аграмунта – ряд депутатов предложила предоставить ему иммунитет до конца текущего года.
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