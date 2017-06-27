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Взрыв авто в Соломенском районе Киева квалифицирован как теракт

27 июня 2017 года Источник:Украинская ПРАВДА

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье 258 УК Украины (террористический акт). Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

Взрыв произошел в 8 утра на перекрестке улиц Алексеевская и Механизаторов. В результате взрыва погиб полковник Максим Шаповал 1978 года рождения, командир спецназа Главного управления разведки Минбороны.

Кроме того, Киевлянка 1990 года рождения получила осколочные ранения ног, проходя рядом. Еще один человек обратился к врачам, но без тяжелых повреждений, сообщила г-жа Блищик.

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