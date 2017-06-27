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Мининформполитики обсуждает пути внедрения страхования работников СМИ

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

26 июня 2017 года Министерство информационной политики Украины провело круглый стол на тему: «Законодательное урегулирование страхования журналистов как дополнительной гарантии безопасности работников СМИ». Об этом сообщается на сайте Министерства.

По словам госсекретаря МИП Артема Биденко, когда появилась платформа Совета Европы по вопросам безопасности журналистов, Министерство сразу включилось в работу для того, чтобы собирать информацию и решать случаи, касающиеся Украины, максимально оперативно, в том числе с привлечением других органов власти. «Сейчас мы хотим разработать законодательство таким образом, чтобы обеспечить СМИ все возможные гарантии безопасности труда», – заявил госсекретарь.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко внес предложение ввести обязательное страхование в двух форматах: «Первое – это страхование журналистов, работающих в зоне АТО, а второе – обязательное страхование на территории всей страны, ведь условия труда фундаментально отличаются».

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий отметил, что одной из проблем в законодательном введении обязательного страхования для журналистов является обеспечение страховых рисков, которое может быть либо государственным или «бизнесовым». Решением этой проблемы, по мнению г-на Высоцкого, является создание закона о государственных гарантиях журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности в зонах повышенной опасности.

Роман Головенко, заместитель исполнительного директора Института массовой информации, выделил такие проблемы внедрения страхования журналистов, как отсутствие инициативы в решении этого вопроса среди самих журналистов, неопределенность критериев, по которым должно осуществляться страхование, и экономический аспект. Поэтому процесс страхования журналистов он предложил начать с работников общенациональных каналов.

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