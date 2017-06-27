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ФГИУ выставляет на продажу «Криворожскую теплоцентраль» и «Киевпассервис»

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Фонд государственного имущества Украины включил в перечень объектов подлежащих продаже в 2017 году, ПАО «Криворожская теплоцентраль» и ПАО «Киевпассервис». Соответствующий приказ размещен на сайте Фонда. К продаже предлагаются по 100% акций обществ. Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытостью предложения цены. Условия продажи ПАО «Криворожская ТЭЦ» подлежат утверждению Правительством.

Фонд призывает потенциальных инвесторов объектов уже сейчас предоставлять свои предложения по приватизации этих обществ, а также обращаться в Фонд для того, чтобы ознакомиться с объектами приватизации.

ПАО «Киевпассервис» объединяет автостанции Киева и Киевской области. На сайте компании сообщается, что она осуществляет междугородние и международные перевозки.

Согласно данным Единого государственного реестра, ПАО «Криворожская теплоцентраль» пребывает в состоянии банкротства: 6 апреля 2017 года суд возбудил дело о банкротстве.

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