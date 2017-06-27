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«Нафтогаз Украины»: у киевлян появится горячая вода, но после 30 июня она может исчезнуть

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

ПАО «Укртрансгаз» сняло ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6, которые были введены ранее из-за систематической неуплаты за услуги транспортировки газа и накопление долгов. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаз Украины».

«Сейчас филиал УМГ «Киевтрансгаз» осуществила все необходимые подготовительные работы для возобновления транспортировки природного газа для нужд ТЭЦ-6 в полном объеме и ожидает подтверждения от ПАО «Киевгаз» и потребителя о готовности принимать природный газ», – говорится на сайте.

Несмотря на негативные социальные последствия ограничения подачи газа на указанную ТЭЦ и стремясь не допустить дисбаланса в энергосистеме Киева и области, «Укртрансгаз» согласился возобновить газоснабжение, хотя с 61 млн грн долга за транспортировку газа для производства электроэнергии на данный момент в «Укртрансгаза» поступило лишь 20 млн грн. Общая задолженность ПАО «Киевэнерго» перед «Укртрансгазом» за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн. Это почти половина задолженности всех производителей тепловой энергии Украины перед «Укртрансгазом», подчеркивается в релизе.

23 июня с.г. КГГА направила «Укртрансгазу» письмо, которым гарантировало контроль за выполнением «Киевэнерго» в срок до 30 июня с.г. своих обязательств по погашению задолженности перед «Укртрансгазом» в сумме 41 млн грн.

Как сообщается, «Нафтогаз Украины» понимает, что «киевляне стали заложниками неспособности «Киевэнерго» погашать свои долговые обязательства». Как социально-ответственная компания «Нафтогаз» поддержал снятие ограничений на транспортировку газа в ТЭЦ «Киевэнерго», несмотря на существенные риски невозврата задолженности. Если обязательства «Киевэнерго» по выплате задолженности до 30 июня не будут выполнены, поставка газа снова может быть вновь ограничено.

Говорится, что «Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» еще около 4,3 млрд грн за уже поставленный газ и является крупнейшим должником компании.

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