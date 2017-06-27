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Для усовершенствования реестра деклараций НАПК инициировало независимую техэкспертизу

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одобрило План мероприятий по модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» («ИТС Реестр»). Первым его пунктом решено провести внешнюю независимую техническую экспертизу системы на предмет исследования ее функциональности.

НАПК инициировало проведение указанной экспертизы в связи с ситуацией, сложившейся с функционированием «ИТС Реестр» в марте 2017 года. Это позволит выяснить причины сбоев во время пиковых нагрузок, определить оптимальные пути модернизации системы, а также обеспечит в дальнейшем ее должное бесперебойное функционирование.

Среди других мероприятий также запланированы модернизация и расширение прикладного программного обеспечения ИТС Реестр, реализация мероприятий по подключению НАПК к защищенному сегменту Национальной системы конфиденциальной связи, разработка и утверждение протоколов автоматизированного обмена между «ИТС Реестр» с другими государственными реестрами и информационными базами данных и многое другое.

Данное решение принято в соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины «О предотвращении коррупции» с целью обеспечения надлежащего бесперебойного функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом говорится на сайте НАПК.

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