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Минздрав Украины работает над стандартом медицинского документирования пыток

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Междисциплинарная рабочая группа по разработке медицинского стандарта документирования пыток рассмотрела модели внедрения Стамбульского протокола на опыте других стран. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал доклад о результатах последнего посещения Украины. Комитет призвал Украину объявить политику «нулевой толерантности» жестокому обращению и пыткам.

Для эффективного медицинского документирования пыток, Министерство начало работу над медицинским стандартом «Медицинское документирование пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания».

«Мы понимаем, что Украина нуждается не только в новой системе здравоохранения. В современных условиях нуждаемся оздоровления целых институтов государственной власти. Главная задача разработать и внедрить действенный инструмент для врачей», – отметила Оксана Сивак, замминистра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая завершила работу 15 мая 2017 года показала, что в стране продолжается систематическое применение пыток и жестокого обращения. В частности, для получения признаний со стороны правоохранительных органов к задержанным по делам, связанным с конфликтом.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляет, что попустительство пыткам и другому жестокому обращению – грубое нарушение медицинской этики. Факты пыток не должны замалчиваться. Именно медицинские работники - первые к кому обращаются за помощью жертвы. Врачам необходимо уметь оценить состояние жертвы пыток и знать, как правильно зафиксировать изменения в физическом и психическом состоянии потерпевшего.

Судебно-медицинские и судебно-психиатрические эксперты, как врачи с особыми знаниями и особой ролью в осуществлении правосудия, являются именно теми специалистами, от кого зависит, получит суд соответствующие доказательства пытки или нет. Однако чрезвычайно важна роль врача первичного звена.

Как сообщается, опыт стран, уже прошедших путь внедрения Стамбульского протокола и создали действенную модель эффективного документирования следов пыток. Речь идет, в том числе, об опыте Киргизии и Туркменистана.

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