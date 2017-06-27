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МЭРТ готовится к подписанию Соглашения АСАА относительно соответствия промтоваров

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

26 июня 2017 года состоялась встреча замминистра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко с представителями Американской торговой палаты на Украине, чтобы обсудить украинское законодательство в сфере технического регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Украина обязана имплементировать в национальное законодательство положения актов ЕС в определенных секторах промышленной продукции. В июле 2015 году Кабинет Министров утвердил соответствующий план мероприятий. Он предусматривает проверку Евросоюзом готовности Украины к подписанию Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods – ACAA) в трех секторах промышленности: низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость и машины. В 2016 году Минэкономразвития передало на рассмотрение ЕС семь Законов и три Технические регламенты, которые были разработана в рамках подготовки Украины к подписанию Соглашения. В январе 2017 года Министерство получило комментарии европейской стороны, разработало их и направило на повторное рассмотрение ЕС.

Во время встречи представители Министерства и Американской торговой палаты обсудили перспективы внесения изменений в законодательство по маркировке отдельных видов продукции и в Закон «О защите прав потребителей», а также договорились и в дальнейшем сотрудничать в процессе приближения украинской системы технического регулирования с международными и европейскими нормами и правилами.

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