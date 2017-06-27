Сегодня 27 июня 2017 года, 12:05

НБУ и НКЦБФР подписали Меморандум в целях развития инфраструктуры рынков капитала

27 июня 2017 года и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий и председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии инфраструктуры рынков капитала на Украине.

«Без полноценной инфраструктуры рынка капитала, соответствующей международным стандартам, мы не обеспечим стабильной работы рынка, защищенности права собственности, это будет сдерживать дальнейшее развитие финансового сектора. В украинском правовом поле должны быть реализованы требования европейского Регламента EMIR и признанные в мире Принципы построения инфраструктуры финансового рынка PFMI IOSCO. Кроме инфраструктурных вопросов, в рамках Меморандума мы согласовали решение корпоративного вопроса, а именно разделение функций регулирования операций в пределах инфраструктуры и управления корпоративными правами центральных элементов инфраструктуры», – прокомментировал председатель НКЦБФР Тимур Хромаев, представляя суть подписанного документа.

Зафиксированные в Меморандуме положения сформированы, в частности, на основании отчета консалтинговой компании Oliver Wyman, в котором изучаются лучшие практики построения инфраструктуры рынков капитала с целью поиска оптимальной модели, которая обеспечила бы текущие потребности и возможности для развития фондового рынка Украины. Отчет подготовлен в рамках проекта по модернизации и консолидации пост-трейдинговой инфраструктуры в Украине при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

В соответствии с Меморандумом, с целью трансформации инфраструктуры рынков капитала предусматриваются следующие основные действия:

– Поэтапное внедрение обновленной современной клиринговой модели, которая будет имплементирована с учетом текущего состояния рынков капитала, проблем, рисков, потребностей рынка и его участников, их требований и возможностей;

– Отмена на законодательном уровне монополии Расчетного центра на обеспечение осуществления денежных расчетов по операциям с ценными бумагами и обновления требований к осуществлению клиринговой деятельности;

– Трансформацию Расчетного центра из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение. Вместо проведения банковских расчетов участников операций с ценными бумагами, Расчетный центр будет выполнять роль «облегченного центрального контрагента» (light CCP). Расчетный центр будет центральным контрагентом, обеспечивающим осуществление клиринга и расчетов с использованием предварительного депонирования активов и с постепенным введением частичного покрытия и расчетов на условиях Т + N.

– Введение в Национальном депозитарии Украины (НДУ) и Расчетном центре лучших стандартов и практик корпоративного управления, в частности с целью повышения эффективности ведения бизнеса НДУ и Расчетным центром, обеспечения их операционной безубыточности и привлечения стратегического инвестора в состав их акционеров.

Напомним, трансформация рынков капитала является одним из ключевых пунктов Комплексной программы развития финансового сектора Украины на период до 2020 года. Рабочая группа проекта начала разработку целевой модели инфраструктуры рынка капиталов в конце прошлого года. Конечным сроком работы над проектом определено 2019 год.

Документ доступен по ссылке.