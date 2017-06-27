Сегодня 27 июня 2017 года, 12:05

Против Burger King возбудили дело в России за нарушение закона о конкуренции

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заподозрило ООО «Бургер Рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО "Мастер франчайзинг групп" («Му-Му») в установлении монопольно высоких цен в двух подмосковных аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба УФАС, передает Pravo.ru.

Ранее в управление поступили жалобы граждан на высокие цены товаров и продуктов питания, установленные торговыми сетями на территории аэропортов Московской области. УФАС проанализировало состояние конкурентной среды в «Шереметьеве», «Домодедове» и «Жуковском» и выяснило, что в двух последних «Бургер Рус», «Галерея-Алекс» и «Мастер франчайзинг групп» занимают доминирующее положение на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и общепита.

Кроме того, цены в заведениях этих сетей, расположенных в «Домодедове» и «Жуковском», оказались значительно выше, чем в других их ресторанах в Москве и Подмосковье. Это стало основанием для возбуждения дел по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Проверка хозяйствующих субъектов, ведущих розничную торговлю пищевыми продуктами в «Шереметьеве», продолжается, отмечают в УФАС.