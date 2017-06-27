Сегодня 27 июня 2017 года, 12:05

От взрыва в Соломенском районе столицы погиб служащий Минобороны

По предварительной информации, от взрыва «Мерседеса» в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины. Об этом сообщили «Украинской ПРАВДЕ» в Минобороны.

В правоохранительных органах сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

На месте происшествия работает полиция.

«В 8.16 киевские правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес», – об этом заявили в МВД на официальном сайте.

Как позже сообщили в Эспресо.TV, погибшего зовут Максим Шаповал. Он был 1978 года рождения. Погибший занимал должность командира спецназа Главного управления разведки Минобороны.