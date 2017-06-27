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В прокуратуре сообщили подробности дела об убийстве ветерана АТО в центре Киева

27 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в убийстве 57-летнего ветерана АТО Сергея Олийныка. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Преступление произошло 22 июня с.г. у станции метро «Золотые ворота».

Как установлено досудебным расследованием, злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был оперативно задержан правоохранителями.

Нападавшим оказался 58-летний житель Киева. Ему сообщено о подозрении по статье «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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