Сегодня 27 июня 2017 года, 10:34

Бракосочетания в рамках проекта «Брак за сутки» доказали свою прочность, – П.Петренко

15 тыс. молодых пар на Украине воспользовались проектом «Брак за сутки» чтобы создать семью. Об этом заявил во время рабочей поездки во Львов министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

По его словам только 2-3% из них расстались.

«Несмотря на молниеносность бракосочетаний в рамках проекта «Брак за сутки», они доказали свою прочность. Только 2-3% разводов приходится на 15 тыс. браков, заключенных за время действия проекта», – отметил П.Петренко.