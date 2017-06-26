Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 июня 2017 года, 17:53

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Европейский институт информационного общества допущен Евросудом как третья сторона по делу о блокировке сайтов в РФ

26 июня 2017 года Источник:Pravo.ru

Европейский институт информационного общества допущен в качестве третьей стороны в рамках рассматриваемого Страсбургом дела против российских властей из-за закона о блокировке сайтов. Такую информацию обнародовал юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает Pravo.ru.

Д.Гайнутднинов представляет в ЕСПЧ интересы главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова. В 2012 году сайт последнего «Новости электронного книгоиздания» (digital-books.ru) был заблокирован на три месяца из-за того, что использовал один IP-адрес вместе с сайтом «Растаманские сказки» (rastamantales.ru), на котором Роскомнадзор и ныне ликвидированная ФСКН обнаружили пропаганду наркотиков. Мужчина пытался оспорить в Конституционном Суде РФ положения закона о «черном списке» сайтов: по его мнению, действующие правила допускают произвольное блокирование доступа к легальной информации. Однако КС отказался рассматривать обращение и предложил В.Харитонову предъявить претензию хостинг-провайдеру. Тот обратился в Страсбург, указав, что власти нарушили его право свободно выражать свое мнение (статья 10 Конвенции по правам человека) и право на эффективное средство правовой защиты (статья 13). Этой весной жалобу приняли к рассмотрению.

В мае Европейский институт информационного общества (Словакия) попросил ЕСПЧ допустить его в качестве третьей стороны: там считают, что дело Харитонова крайне важное с точки зрения будущего всего информационного общества и может задать стандарт в том, что касается свободы выражения мнения в сети. До этого Институт участвовал в трех слушаниях в Страсбурге, в том числе по делу об использовании персональных данных в журналистике.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг

Польза от подобного решения достаточно сомнительна

При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна

Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам

Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • klochkov
Пресс-релизы

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом