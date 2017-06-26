Сегодня 26 июня 2017 года, 17:53

Европейский институт информационного общества допущен Евросудом как третья сторона по делу о блокировке сайтов в РФ

Европейский институт информационного общества допущен в качестве третьей стороны в рамках рассматриваемого Страсбургом дела против российских властей из-за закона о блокировке сайтов. Такую информацию обнародовал юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает Pravo.ru.

Д.Гайнутднинов представляет в ЕСПЧ интересы главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова. В 2012 году сайт последнего «Новости электронного книгоиздания» (digital-books.ru) был заблокирован на три месяца из-за того, что использовал один IP-адрес вместе с сайтом «Растаманские сказки» (rastamantales.ru), на котором Роскомнадзор и ныне ликвидированная ФСКН обнаружили пропаганду наркотиков. Мужчина пытался оспорить в Конституционном Суде РФ положения закона о «черном списке» сайтов: по его мнению, действующие правила допускают произвольное блокирование доступа к легальной информации. Однако КС отказался рассматривать обращение и предложил В.Харитонову предъявить претензию хостинг-провайдеру. Тот обратился в Страсбург, указав, что власти нарушили его право свободно выражать свое мнение (статья 10 Конвенции по правам человека) и право на эффективное средство правовой защиты (статья 13). Этой весной жалобу приняли к рассмотрению.

В мае Европейский институт информационного общества (Словакия) попросил ЕСПЧ допустить его в качестве третьей стороны: там считают, что дело Харитонова крайне важное с точки зрения будущего всего информационного общества и может задать стандарт в том, что касается свободы выражения мнения в сети. До этого Институт участвовал в трех слушаниях в Страсбурге, в том числе по делу об использовании персональных данных в журналистике.