Сегодня 26 июня 2017 года, 17:53

ПАСЕ создает следственный орган для расследования коррупции внутри организации

В Парламентской ассамблее Совета Европы создали внешний орган по расследованию фактов коррупции в организации, в который вошли три авторитетных судьи из Великобритании, Франции и Швеции. Об этом сообщает УНИАН.

Решение было принято в понедельник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ПАСЕ по результатам обсуждения доклада депутата от Нидерландов Тени Кокса.

Он заявил о необходимости организовать независимое внешнее расследование заявлений о коррупции в адрес членов Ассамблеи и конфликте, который вынесен на рассмотрение через президента Педро Аграмунта. Принимая отчет, Ассамблея утвердит состав внешней группы по расследованию, которой было предложено рассмотреть вопрос коррупции некоторых членов, отметил г-н Кокс.

По словам докладчика, группа начнет свою работу и представит результаты не позднее 31 декабря этого года. Он добавил, что Бюро может продлить полномочия группы, если это будет необходимо.

Орган проведет независимое расследование заявлений о коррупции и конфликты интересов, которые «прозвучали в адрес четырех членов Ассамблеи». При этом конкретных имен докладчик не назвал.

Как известно, в конце мая руководство ПАСЕ обнародовало решение о составе независимого органа, расследовать обвинения в коррупции в адрес членов ПАСЕ. В него войдут бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца (Великобритания), бывший судья Жан-Луи Бригер (Франция) и бывший судья ЕСПЧ Элизабет Фура (Швеция).

Именно в адрес президента организации Педро Аграмунта раздаются обвинения в причастности к коррупции в ПАСЕ. В апреле было объявлено о политической договоренности о его отставке, однако Аграмунт до сих пор остается на посту президента ПАСЕ.