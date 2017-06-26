Сегодня 26 июня 2017 года, 17:53

Минфин: А.Шлапак стабилизировал «ПриватБанк» и уходит в отставку

Председатель правления ПАО КБ «ПриватБанк» Александр Шлапак подал Наблюдательному совету банка заявление об отставке. Оно будет рассмотрено на следующем заседании в течение месяца. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

За последний месяц был утвержден годовой финансовый отчет банка. В ближайшее время будет опубликован финотчет Банка за 2016 и аудиторское заключение к нему.

23 июня с.г. правительством было принято решение о докапитализации банка на сумму до 38,5 млрд гривен на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора – компании EY.

«Александр Шлапак профессионально выполнил свою миссию по стабилизации крупнейшего банка в стране, что позволило сохранить средства 20 млн вкладчиков. Благодаря его упорному труду, «ПриватБанк» продолжает уверенно занимать лидирующие позиции на рынке, внедрять инновационные продукты и предоставлять качественные услуги клиентам. Я благодарен Александру Шлапаку по его важный вклад в стабилизацию банка. Следующим руководителем должен стать профессионал, который продолжит развивать банк, привлекать инвесторов и подготовит банк к прозрачной приватизации в будущем», – отметил министр финансов Александр Данилюк.