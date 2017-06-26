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Полицию могут обязать вести реестр авто с иностранной регистрацией

26 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Внесен проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно отдельных полномочий полиции (№6626). Документ разработан Игорем Котвицким, Антоном Геращенко и другими народными депутатами из фракции «Народный фронт»,.

Согласно предлагаемой редакции статьи 26, полиция реализует, в частности, такие полномочия:

– принимает меры для обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, других публичных местах, осуществляет автомобильное патрулирование улично-дорожной сети и на автомагистралях;

– регулирует дорожное движение и осуществляет контроль за соблюдением Правил дорожного движения его участниками, за правомерностью эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети и, в случаях установленных законом, осуществляет их временное задержание.

Также устанавливается, что полиция ведет базу данных транспортных средств с иностранной регистрацией, которые временно находятся на территории Украины.

Документ доступен по ссылке.

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