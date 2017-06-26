Итоги Съезда адвокатов Украины представлены в виде инфографики

Vox Populi

Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?

Да, это логичный и давно ожидаемый шаг Польза от подобного решения достаточно сомнительна При современном уровне развития IT стопроцентная блокировка технически невозможна Это предоставление неправомерного преимущества конкурирующим сервисам Запретить нужно абсолютно все российские онлайн-ресурсы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.