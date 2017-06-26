Итоги Съезда адвокатов Украины представлены в виде инфографики

Национальная ассоциация адвокатов Украины представила ключевые кадровые решения отчетно-выборного Съезду адвокатов Украины, который состоялся 9 июня 2017 года, в виде инфографики.
Среди ключевых особенностей мероприятия называется рекордная явка адвокатов (284 делегата от 25 регионов Украины).
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ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
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