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МВД реформирует систему регистрации места проживания

26 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

МВД работает над необходимостью упростить процесс регистрации места жительства. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук во время круглого стола по вопросам совершенствования системы регистрации места жительства, который состоялся в Министерстве.

«Проблема реформирования института регистрации места проживания очень остро стоит в современном украинском обществе. Мы упростим этот процесс. Система регистрации должна предоставлять человеку возможности, а не ограничения. Реализация прав должно происходить не там, где стоит штамп в паспорте, а непосредственно по месту жительства. Каждый человек должен иметь свободное право доступа к образованию, медицине, право избирать местную власть», – подчеркнула Татьяна Ковальчук.

По ее словам, существующая система регистрации не эффективна. Она не выполняет возложенные на нее функции, поскольку искажает государственную статистику по территориальному размещению населения, создает диспропорцию в наполнении местных бюджетов, ограничивает доступ населения к получению административных и медицинских услуг.

Татьяна Ковальчук сообщила, что проблема регистрации места жительства стала особенно актуальной после появления большой волны внутренне перемещенных лиц. Согласно официальной статистике, в 2014-2015 годах объемы вынужденной миграции превышали объемы внутренней миграции вдвое.

МВД предлагает ввести декларативную модель регистрации места жительства. Упростить процесс регистрации посредством использования онлайн-сервисов или путем увеличения функционала центров предоставления административных услуг.

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Комментарии:»

Ю.Г.Кочубей 26 июня 2017 года 17:43 #

Надо вернуть регистрацию граждан через паспортисток ОСМД. И провести децентрализацию паспортных отделов МВД,путем создания паспортных отделов отделений МВД в микрорайонах городов. 26.2017г.

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