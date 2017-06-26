Сегодня 26 июня 2017 года, 16:22

Верховенство права — глобальный идеал развитого, цивилизованного общества, Председатель ВСУ Ярослав Романюк

Сегодня Программа USAID «Новое правосудия» совместно с Советом по вопросам судебной реформы и Офисом Совета Европы в нашем государстве провели национальную презентацию документа Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) «Rule of Law Checklist» («Мірило правовладдя»). Венецианская комиссия утвердила этот документ в марте 2016 как инструмент оценки соблюдения принципа верховенства права в государствах - членах Совета Европы путем анализа их конституционной и нормативно-правовой базы, а также судебной практики. При поддержке Агентства США по международному развитию член Венецианской комиссии от Украины Сергей Головатый перевел этот документ на украинский язык и подготовил комментарий и глоссарий (толкованием терминов) к нему.

В мероприятии приняли участие как международные эксперты и дипломаты (президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, председатель Офиса Совета Европы на Украине Мортен Энберг, посол США на Украине Мари Л. Йованович), так и представители отечественного юридического сообщества, в частности: заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Виктор Кривенко, Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, и член Венецианской Комиссии от Украины Сергей Головатый.

Участники мероприятия подчеркнули, что презентованный документ призван улучшить понимание концепции верховенства права украинскими юристами-практиками и ученными и содействовать более широкому использованию данного инструмента в нашем государстве. Как отметил Ярослав Романюка, верховенство права — это глобальный идеал развитого, цивилизованного общества, и каждое государство должно руководствоваться им как универсальным и базовым демократическим принципом. «Функционирование эффективной и качественной судебной системы с целью гарантирования гражданам на национальном уровне высоких стандартов справедливого судопроизводства — это обязанность нашего государства, учитывая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод. И нам всем, украинским юристам (а в большей степени тем, кто получил образование в советские времена), нужно решительно избавляться от негативных советских стереотипов правопонимания, сформированных за времена обучения. Особенно это касается юристов, ежедневной работой которых является правоприменительная деятельность, в частности судей, ведь согласно Конституции именно верховенство права является тем центральным принципом, которым руководствуется судья при осуществлении правосудия», — резюмировал г-н Романюк.