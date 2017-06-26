Сегодня 26 июня 2017 года, 16:22

НАБУ взыскано 20 млн грн в рамках борьбы с коррупцией в транспортной сфере

Более 20 млн гривен взыскано в государственный бюджет по приговору Соломенского районного суда Киева, который вступил в законную силу. Средства конфискованы в рамках расследования детективами Национального антикоррупционного бюро Украины дела по фактам злоупотребления должностными лицами Госадминистрации железнодорожного транспорта (ПАО «Укрзализныця»), которое началось в марте 2016 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Один из подозреваемых предоставил следствию ценную информацию и заключил соглашение о признании виновности, что позволило суду вынести обвинительный приговор и обеспечило конфискацию средств в размере, который полностью компенсирует ущерб, причиненный государственному предприятию через коррупционную схему.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют преступления в транспортной отрасли в рамках более 20 уголовных производств. Досудебное расследование по четырем из них завершено. Обвинительные акты в отношении девяти лиц направлены в суд.

Общая сумма нанесенного ущерба из-за коррупции, уличенный детективами НАБУ в транспортной отрасли, превышает 1,5 млрд грн. Для их возмещения арестовано имущество и денежные средства на сумму более 200 млн грн. Чаще всего коррупционные преступления связанные с закупками товаров, работ и услуг по завышенным ценам, а также хищением государственного имущества.

В совершении ряда преступлений задействованы компании, зарегистрированные в других странах. Для выяснения обстоятельств совершения этих преступлений детективы НАБУ прислали в течение 2016-2017 года запросы об оказании международной правовой помощи в компетентные органы семи государств.

Для прекращения коррупционных схем, по которым госпредприятия терпят убытки, НАБУ подало в суд иски о признании недействительными сделок между ГП «Администрация морских портов Украины» и Госадминистрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця») на общую сумму более 860 млн грн.

Итоги своей работы детективы НАБУ представили в виде инфографики, которая доступна по ссылке.