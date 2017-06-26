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12 июля начнется регистрация абитуриентов на ВНО по специальности «Право»

26 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

В 2017 году все поступающие в магистратуру по специальности 081 «Право» будут составлять профильное ВНО и только по его результатам будут зачисляться в университет. Проведением оценки занимается Украинский центр оценивания качества образования, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

«Регистрация абитуриентов будет проходить с 12 по 25 июля 2017 года. Ее осуществлит приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе. Участник считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа », – рассказал Вадим Карандий, директор Центра.

Для каждого поступающего, зарегистрированного для участия в едином профессиональном испытании на сайте Украинского центра будет создана информационная страница «Кабинет поступающего». Доступ к странице возможен по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.

Пункты тестирования будут работать в областных центрах (кроме городов Донецк и Луганск), городе Киев, городах Славянск, Мариуполь (Донецкая область) и Северодонецк (Луганская область).

Вступительное испытание пройдет в 10.00 3 августа 2017.

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