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Сегодня 26 июня 2017 года, 13:20

Вышел из печати ежегодный справочник Ukrainian Law Firms 2017. A Handbook for Foreign Clients

Издательство «Юридическая практика» представляет вашему вниманию ежегодное исследование Ukrainian Law Firms 2017. A Handbook for Foreign Clients («Украинские юридические фирмы 2017. Справочник для иностранных клиентов») .

В рамках проекта вашему вниманию предлагаются:

• аналитический обзор рынка юридических услуг Украины за 2016-й — начало 2017 года;

• мониторинг крупнейших публичных сделок 2016 года;

• обзор законодательных изменений по отраслям юридической практики и индустриям, подготовленный национальными и международными юридическими консультантами;

• развернутый анализ деятельности юридических фирм на протяжении 2016 года по отраслям практики и ключевым индустриям;

• рейтинги ведущих юридических фирм и практикующих юристов (18 обзоров, 25 рейтинговых таблиц).

Исследование показало, что период стагнации завершился и вслед за экономической стабилизацией последовали оживление бизнес-активности и небольшой рост.

«Цель проекта — представить расстановку сил на рынке по отраслям практики и индустриям, определить сегментирование рынка, подчеркнуть знаковые сделки и судебные дела, имеющуюся экспертизу, достижения фирм и отдельных персоналий», — комментирует Ольга Усенко, руководитель исследования.

Издание Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients выпускается на английском языке и предназначено для иностранной и украинской бизнес-аудитории, корпоративных юристов, представителей международных организаций, государственных органов, иностранных посольств, торговых миссий, а также практикующих юристов.

Полная версия будет доступна в режиме онлайн в ближайшее время на сайте www.ukrainianlawfirms.com