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Сегодня 26 июня 2017 года, 16:22

АМКУ принял решения в отношении «ТАСКОМБАНК», Dragon Capital и других компаний

Антимонопольный комитет Украины принял целый ряд решений. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Так, в частности:

– предоставлено разрешение компании «Dragon Capital Investments Limited» (Никосия, Кипр) на приобретение акций компании «Dragon-Ukrainian Properties & Development Plc» (Дуглас, Остров Мэн), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании;

- редоставлено разрешение ПАО «ТАСКОМБАНК» на приобретение в собственность активов ликвидирующегося предприятия ОАО «Диамантбанк» и предназначены для осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению банковских услуг. При этом на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц сказано, что таким образом к принимающему банку перешли обязанности должника перед клиентами «Диамантбанка»;

- предоставлено разрешение компании «Japan Industrial Partners, Inc.» (Токио, Япония) на опосредованное [через компанию HVJ Holdings Inc.] приобретение контроля над компанией «Hitachi Kokusai Electric Inc.» (Токио, Япония).

С другими решениями можно ознакомиться по ссылке.