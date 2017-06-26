АМКУ принял решения в отношении «ТАСКОМБАНК», Dragon Capital и других компаний

Антимонопольный комитет Украины принял целый ряд решений. Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Так, в частности:
– предоставлено разрешение компании «Dragon Capital Investments Limited» (Никосия, Кипр) на приобретение акций компании «Dragon-Ukrainian Properties & Development Plc» (Дуглас, Остров Мэн), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании;
- редоставлено разрешение ПАО «ТАСКОМБАНК» на приобретение в собственность активов ликвидирующегося предприятия ОАО «Диамантбанк» и предназначены для осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению банковских услуг. При этом на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц сказано, что таким образом к принимающему банку перешли обязанности должника перед клиентами «Диамантбанка»;
- предоставлено разрешение компании «Japan Industrial Partners, Inc.» (Токио, Япония) на опосредованное [через компанию HVJ Holdings Inc.] приобретение контроля над компанией «Hitachi Kokusai Electric Inc.» (Токио, Япония).
С другими решениями можно ознакомиться по ссылке.
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ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
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