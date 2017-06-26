Сегодня 26 июня 2017 года, 14:51

Правительство решило оставить ГФС в подчинении Минфина

Государственная фискальная служба Украины по предложению Правительства останется в подчинении Министерства финансов, но будет в корне реформирована и перестроена в интеллектуальный орган с серьезными полномочиями. Об этом сообщается на сайте КМУ.

При этом глава правительства назвал «недопустимым» любое возрождение ликвидированного Министерства доходов и сборов. «Я абсолютно против возрождения Минсдоха (Министерства доходов и сборов). Это недопустимо», – сказал Премьер-министр.

Он выразил надежду, что действующий руководитель ГФС Мирослав Продан сможет ввести новые системные изменения и сервисы для поддержки малого и среднего бизнеса.

Он обратил внимание, что среди достижений Службы – введение автоматического возврата НДС и перевыполнение поступлений по таможне. «Мы планируем перевыполнение доходов по таможне, а это 12 млрд грн, направить на местные дороги. Колоссальный ресурс, который ранее находился в тени, и на нем кто-то паразитировал, – отметил Владимир Гройсман. – Сегодня мы еще очень далеки от наведения окончательного порядка. Нужна полная модернизация таможни и очень многое нужно сделать для технического переоснащения».