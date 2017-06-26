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ГПУ не согласна с переносом рассмотрения дела В.Януковича

26 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обвинение направит Виктору Януковичу официальную повестку в Оболонский районный суд Киева. Прокуроры не соглашаются с сегодняшним решением суда о переносе рассмотрения дела из-за того, что Янукович только один раз, по мнению суда, не явился на судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения сегодняшнего судебного заседания сообщил журналистам прокурор Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко. «Мы ожидаем приезда Януковича, потому что он будет вновь официально вызван в суд, а если он не прибудет, то позиция обвинения будет такой же, как и сегодня: мы будем ходатайствовать о назначении специального судебного производства», – отметил г-н Кравченко.

По мнению обвинения, на самом деле Янукович не появлялся гораздо больше раз на официальные вызовы во время досудебного следствия и на стадии судебного следствия. «Суд решил перенести заседание, поскольку для принятия решения об осуществлении специального судебного производства необходимо повторность неявки обвиняемого. Но мы считаем, что повторность неявки Януковича уже есть: более пяти раз он вызывался к следователю на досудебном расследовании, а также более пяти раз вызывался Оболонским районным судом. Поэтому мы считаем, что повторность неявки уже есть. Мы не согласны с судом, но уважаем его мнение», – добавил прокурор.

Вместе с тем, г-н Кравченко раз раскритиковал заявления стороны защиты о том, что для участия его в суде в режиме видеоконференции необходимо подать официальный запрос в рамках международной правовой помощи в РФ. «Янукович обвиняется по тем преступлениям, где он является пособником руководства Российской Федерации, российской власти относительно осуществления агрессивной войны против нашего государства. И суд принял решение, что нельзя направлять запрос в ту страну, которая ведет агрессивную войну против нашего государства», – подчеркнул представитель ГПУ.

Как сообщалось, сегодня Оболонский райсуд Киева объявил перерыв до 29 июня в рассмотрении по существу дела о государственной измене Виктора Януковича.

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