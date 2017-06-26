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Сегодня 26 июня 2017 года, 14:51

ГПУ пытается через суд вернуть помещение на улице Прорезной,10 в коммунальную собственность

Реализуя конституционную функцию представительства интересов государства в суде, органами прокуратуры приняты меры по истребованию из незаконного владения противоправно отчужденных помещений, расположенных в центре Киева и являющихся объектом культурного наследия. Ранее в них размещались редакции журнала «Трибуна» и ежегодника «Наука и культура», основанного ООО «Знание».

В 2010 году решением хозяйственного суда Киева, оставленным без изменений судом кассационной инстанции, признаны недействительными результаты аукциона по продаже нежилых помещений по ул. Прорезной, 10 в Киеве общей площадью 121,3 кв. м стоимостью на момент реализации более 1 млн грн.

В дальнейшем прокуратурой Шевченковского района Киева подан в интересах государства в лице Киевского городского совета иск об истребовании спорных помещений из незаконного владения физического лица.

Дело рассматривалось судами трех инстанций. 21 июня с.г. суд кассационной инстанции согласился с доводами прокурора и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.