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НБУ изменил подходы к идентификации банковских групп

26 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них следующие:

– владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;

– члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;

– наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;

– члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком.

НБУ определил три условия применения данных признаков. Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера. Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом. В-третьих, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признании банковских групп также предусматривают:

– введение понятия «прозрачная структура собственности банковской группы»;

– возможность принятия НБУ решения об отказе в прекращении признания банковской группы;

– смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве.

Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ от 22 июня 2017 года № 57 «Об утверждении Изменений к Положению о порядке идентификации и признания банковских групп».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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