Сегодня 26 июня 2017 года, 13:20

МИД прокомментировало принятую в ООН резолюцию «Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека»

23 июня 2017 года Совет ООН по правам человека (СПЧ) в четвертый раз принял инициированную Украиной резолюцию «Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека». Этим документом продолжено рассмотрение Советом украинского вопроса. В течение следующих двух лет на каждой своей сессии СПЧ заслушает Верховного комиссара ООН по правам человека и выводы доклада его Управления о положении в области прав человека на Украине с особым акцентом на временно оккупированных территориях АРК и Севастополь, а также на Донбассе

«Одобрив упомянутую резолюцию, главный орган ООН в области прав человека в очередной раз подтвердил суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. В документе приветствуется сотрудничество Правительства Украины с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими международными и региональными правозащитными механизмами, отмечается важность мониторинга ситуации в стране, включая информирование о наиболее серьезных проблемах в области прав человека и причины их возникновения», – сообщает Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте.

Соавторами резолюции выступили 46 государств из разных регионов мира (среди них подавляющее большинство стран ЕС, США, Канада, Мексика, Австралия, Израиль, Турция, Япония и другие). Несмотря на очевидное давление, которое оказывала делегация России на делегации государств-членов СПЧ, за документ проголосовали 22 и только 6 – против.

Также МИД в очередной раз обращается к Российской Федерации с призывом выполнять решение главных органов ООН, в частности, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины» и 71/205 «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

Наше государство приветствует принятие резолюции СПЧ «Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека» и готово продолжить активное взаимодействие с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Мониторинговой миссией ООН в Украине для обеспечения и защиты прав человека на всей своей территории.