Сегодня 26 июня 2017 года, 13:20

В Минюсте назвали итоги развития системы бесплатной правовой помощи

22 июня с.г. состоялась коллегия Министерства юстиции Украины. Ее участниками стали представители центрального аппарата ведомства, главных территориальных управлений юстиции, а также подведомственных учреждений и учреждений в сфере управления и координации министерства. И.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк представил ключевые результаты и рассказал об актуальных вопросах предоставления бесплатной правовой помощи на Украине. Участие в коллегии приняли также представители Координационного центра и директора региональных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

По словам министра Украины Павла Петренко, сегодня в нашей стране создана полноценная система бесплатной правовой помощи. Сотрудники более 550 центров и бюро правовой помощи по всей стране ежемесячно обеспечивают предоставление такой помощи всем, кто в ней нуждается.

И.о. директора Координационного центра Алексей Бонюк более подробно рассказал о ключевых показателях и результатах предоставления БПП в течение первых пяти месяцев 2017 года. «Одним из главных результатов работы системы бесплатной правовой помощи в этот период стало расширение круга клиентов, которые пользуются нашими сервисами, и одновременное упрощение доступа к бесплатной правовой помощи. Так, сегодня функционирует 550 точек доступа к БПП. А для того, чтобы обеспечить возможность гражданам, которые в силу тех или иных причин (территориальной удаленности, трудного материального положения, проблем со здоровьем и т.д.) не имеющих возможности воспользоваться своим правом на бесплатную правовую помощь, наши специалисты на местах развивают сеть дистанционных и мобильных пунктов доступа к БПП, через которые только в течение этого года правовой помощи смогли получить около 20 тыс. граждан», – сообщил г-н Бонюк.

Он напомнил, что для усиления способности системы БПП в апреле нынешнего года запущен в тестовом режиме еще один контакт-центр в Сумах. Этот контакт-центр специализируется на предоставлении консультаций по правовым вопросам. За первые два месяца работы он уже успел предоставить консультации более 2,5 тыс. граждан.

Среди актуальных вопросов предоставления БПП, требующих решения, по словам Алексея Бонюка, является обеспечение бюро правовой помощи в некоторых областях оргтехникой и другим имуществом, путем окончательной передачи имущества от ГТУЮ в бюро правовой помощи. Также необходимым сейчас является поддержание предложения Координационного центра по изменению процедуры конкурса по отбору адвокатов в сторону упрощения и удобства для адвокатов, и вынесения на обсуждение Правительства соответствующего проекта постановления КМУ.

Среди крайне важных вопросов, которые касаются вопроса жизнеспособности системы названо сбалансирование оплаты труда работников системы БПП путем повышения должностных окладов работников с 2018 года и увеличение фонда оплаты труда в 2017 году, чтобы предотвратить отток квалифицированных кадров из системы. Отмечалось, что из-за увеличения количества обращений граждан в более 4,1 раза и увеличения количества выданных поручений на предоставление бесплатной вторичной правовой помощи более чем в два раза, образовалась задолженность перед адвокатами. Эта проблема будет решаться в ближайшее время.